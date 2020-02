Sci alpino, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo a Saalbach: Christof Innerhofer guida otto azzurri (Di lunedì 10 febbraio 2020) La Coppa del Mondo 2020 di sci alpino maschile fa tappa a Saalbach (Austria) dove giovedì 13 e venerdì 14 febbraio si disputeranno una discesa libera e un superG. Queste gare sarebbero dovute andare in scena a Yanqing (Cina) ma l’esplosione del coronavirus ha costretto la Federazione Internazionale a cambiare località. L’Italia sarà presente con otto uomini che cercheranno di fare bene anche se naturalmente conquistare un podio è molto complicato vista l’assenza dell’infortunato Dominik Paris. Si punterà soprattutto su Christof Innerhofer, Mattia Casse, Matteo Marsaglia ed Emanuele Buzzi per ottenere un buon piazzamento. Di seguito i convocati dell’Italia per le gare di Saalbach valide per la Coppa del Mondo 2020 di sci alpino. convocati ITALIA GARE Saalbach Coppa DEL Mondo SCI alpino: Guglielmo Bosca Emanuele Buzzi Mattia Casse Christof ... oasport

Eurosport_IT : ?? INFORTUNIO SOFIA GOGGIA ?? Frattura scomposta del radio sinistro per l'azzurra dopo la caduta nel SuperG di Garm… - Fisiofficial : FEDERICA BRIGNONE E' SUPER ANCHE A GARMISCH! SECONDO POSTO NELLA DISCESA E NONO PODIO DELLA STAGIONE! ??????… - OA_Sport : Sci alpino, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo a Saalbach: Christof Innerhofer guida otto azzurri -