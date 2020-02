Sci alpino, Coppa del Mondo Kranjska Gora 2020: programma, orari e tv. Il calendario completo (Di lunedì 10 febbraio 2020) Sarà ancora Grande Italia anche a Kranjska Gora? La Coppa del Mondo di sci alpino al femminile, infatti, si sposta sulle nevi slovene (anche se si sarebbe dovuto gareggiare a Maribor) per entrare nel vivo della rincorsa al titolo. Si annunciano giorni di capitale importanza per la Coppa del Mondo generale. Mikaela Shiffrin cerca di avvicinarsi alla quarta Sfera di Cristallo consecutiva, provando a distanziare una arrembante Federica Brignone. Il duello tra queste fuoriclasse sarà davvero serrato. Si correranno un gigante nella giornata di sabato 15 febbraio, mentre per quanto riguarderà la domenica toccherà allo slalom, laddove la statunitense è pronta a fare il vuoto con 100 punti che potrebbero fare tutta la differenza del Mondo. La prima gara, invece, vedrà le azzurre pronte a primeggiare ancora una volta, in una annata straordinaria. IN TV – Le gare della Coppa del Mondo di ... oasport

