Sci alpino, Coppa del Mondo 2020: Federica Brignone, bella a metà. Goggia cade ancora e si fa male, illusioni azzurre al maschile (Di lunedì 10 febbraio 2020) Il fine settimana della Coppa del Mondo di sci alpino ha visto Federica Brignone cogliere il nono podio della sua stagione, ma la due giorni di Garmisch si è chiusa per la valdostana con l’amaro in bocca. Dopo il secondo posto in discesa libera, Brignone non è riuscita a replicare nel super-G del giorno dopo, chiudendo “solamente” al quinto posto e perdendo il pettorale rosso di leader della classifica di specialità. Questa è sicuramente la nota stonata degli ultimi due giorni sulla Kandahar per Brignone. La svizzera Corinne Suter sta vivendo la miglior stagione della carriera e si trova in vetta nelle due graduatorie che riguardano la velocità. L’elvetica ha una regolarità impressionante e per superarla servirà davvero la miglior Brignone. Quel quinto posto in super-G ha poi negato a Federica la possibilità di avvicinare ulteriormente in classifica Mikaela ... oasport

Eurosport_IT : ?? INFORTUNIO SOFIA GOGGIA ?? Frattura scomposta del radio sinistro per l'azzurra dopo la caduta nel SuperG di Garm… - Fisiofficial : FEDERICA BRIGNONE E' SUPER ANCHE A GARMISCH! SECONDO POSTO NELLA DISCESA E NONO PODIO DELLA STAGIONE! ??????… - Eurosport_IT : Siamo tutti con te, @goggiasofia ?? ?? -