Sci alpino, altra tegola per la Nazionale italiana: rottura del crociato per Simon Maurberger (Di lunedì 10 febbraio 2020) Parlare di infermeria piena nel caso della Nazionale italiana di sci alpino non è certo un’esagerazione. In una stagione nella quale i risultati sono stati di valore in Coppa del Mondo, la fortuna non sta accompagnando i rappresentanti del Bel Paese delle nevi. Dopo i gravi infortuni di Manfred Moelgg e di Dominik Paris, costretti a concludere anzitempo la loro annata, ieri è stata la volta di Sofia Goggia: la campionessa olimpica di discesa è caduta rovinosamente nel corso del superG a Garmisch, procurandosi la frattura del radio del braccio sinistro. Uno stop per lei di sei settimane circa, ma chiaramente anno agonistico chiuso. A completare il quadro è arrivata la caduta di Simon Maurberger nei quarti di finale del gigante parallelo di scena a Chamonix (Francia). Purtroppo il responso della risonanza magnetica è stato quello di una frattura del legamento crociato e del menisco ... oasport

