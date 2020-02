Scherma, tre atlete del Circolo Posillipo si qualificano alla fase nazionale assoluta (Di lunedì 10 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Ottimi risultati sono venuti dalle ragazze, del Circolo Posillipo, soprattutto dalle più giovani, con tre atlete qualificate alla fase nazionale assoluta di Caorle in programma a fine marzo. Oltre 150 atleti provenienti da tutta la Campania si sono battuti per tentare la qualificazione alla fase nazionale. Le tre atlete del Circolo Nautico Posillipo che hanno centrato l’obiettivo sono: Erica Ragone arrivata seconda e che ha ceduto il titolo regionale a Desiree Leone del CS San Nicola dopo un assalto combattuto in parità fino all’ultimo minuto. Giovannella Somma che si è classificata terza, battuta solo dalla compagna di sala Erica Ragone. Ottima anche la gara di Raffaella Paolmba classificatasi nona, eliminata proprio dalla compagna di sala Giovannella Somma alle soglie della finale, e che aveva terminato la fase di qualificazione a gironi ... anteprima24

