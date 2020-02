Sasso dal cavalcavia: colpita l’auto con a bordo gli attori Stefano Fresi ed Alessandro Benvenuti (Di lunedì 10 febbraio 2020) Grande paura per gli attori Stefano Fresi ed Alessandro Benvenuti. I due erano in macchina e stavano percorrendo l’A25 nei pressi di Chieti. Dal cavalcavia sotto il quale stavano passando è stato infatti gettato un Sasso che ha colpito la loro auto. Per fortuna nessuno dei due è rimasto ferito. I due attori sono illesi A quanto pare i due sono stati coinvolti nell’incidente verso mezzanotte, all’altezza del cavalcavia di San Pelino. Per fortuna, benché il masso abbia frantumato il vetro, Fresi -che stava guidando- è riuscito a continuare a guidare ed a fermarsi in una zona sicura, per poi chiamare i soccorsi. L'articolo Sasso dal cavalcavia: colpita l’auto con a bordo gli attori Stefano Fresi ed Alessandro Benvenuti proviene da The Social Post. thesocialpost

