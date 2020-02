Sanremo, la mamma di Morgan: “Ama la musica ma è birichino” (Di lunedì 10 febbraio 2020) La madre di Morgan è intervenuta in difesa del figlio: la donna ha dichiarato che se Morgan ha sbagliato – in relazione alla lite avuta con Bugo – lo ha fatto per amore della musica. Morgan: la difesa della madre La madre di Morgan si è espressa in difesa del figlio per quanto accaduto al Festival di Sanremo 2020 tra lui e Bugo. La donna ha dichiarato che Morgan sarebbe “birichino” e che tutto quello che ha fatto, nella vita, lo ha fatto per amore della musica: “Ama Beethoven, ama la musica classica, ha studiato tanti anni senza poi fare l’esame al conservatorio. E’ sempre stato un po’ birichino, diciamo così”, ha detto la donna. Sui social intanto impazza una vera e propria bufera contro il cantante, che al Festival di Sanremo si è espresso contro il collega con parole forti e umiliandolo in pubblico davanti a tutti. Bugo e Morgan ... notizie

umitalia : 'E se un giorno sarò una mamma Vorrei essere come mia madre' Non c'è dedica più bella. Grande @GiordanaAngi! ??… - UmaTrauma : RT @_lasilviaaa: La mamma di Morgan chiama in diretta dalla Balivo. Ringrazieremo mai abbastanza Amadeus per questo Sanremo che ci ha regal… - NancyAiello : RT @_lasilviaaa: La mamma di Morgan chiama in diretta dalla Balivo. Ringrazieremo mai abbastanza Amadeus per questo Sanremo che ci ha regal… -