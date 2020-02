Sanremo, il video inedito che mostra la reazione di Levante alla vittoria dell’ex fidanzato Diodato (Di lunedì 10 febbraio 2020) Sui social spunta un nuovo video di Levante ripresa mentre Diodato vince Sanremo Dopo il video Instagram di Coez in cui il rapper romano domanda a Levante a chi è dedicata la canzone vincitrice del Festival “Fai Rumore” di Diodato, spunta un nuovo filmato sui social che mostra la reazione della cantante alla vittoria dell’ex fidanzato. Nel nuovo video pubblicato su Twitter, Levante ha in mano il cellulare e si avvicina al televisore dove stanno trasmettendo il momento in cui Diodato viene premiato per aver vinto il Festival di Sanremo 2020. Levante riprende lo schermo divertita. Sanremo 2020: vince Diodato. La reazione di Levante video Leggi anche: Anche Levante ha dedicato una canzone a Diodato, si chiama “Antonio” Sanremo 2020, Diodato ammette in diretta tv: “La mia canzone è dedicata anche a Levante” tpi

