Diodato ha vinto la 70^ edizione del Festival di Sanremo grazie alla combinazione dei voti di sala stampa, televoto e giuria demoscopica che nel corso della serata finale hanno avuto come peso rispettivamente 33%, 34% e 33%. Per la sala stampa il podio del Festival di Sanremo sarebbe dovuto essere formato da Diodato, Francesco Gabbani ed Elodie, mentre per il televoto sul gradino più alto ci sarebbe dovuto essere Francesco Gabbani seguito da Alberto Urso e dai Pinguini Tattici Nucleari. La giuria demoscopica composta da 300 rappresentanti appassionati di musica ha invece premiato Francesco Gabbani seguito da Diodato e da Le Vibrazioni. La combinazione di queste votazioni ha decretato Diodato, Francesco Gabbani ed i Pinguini Tattici Nucleari i finalisti della 70^ edizione del Festival di Sanremo ed al momento della nuova votazione la sala stampa ha premiato Diodato (58%), seguito da

