Sanremo 2020, come hanno votato le giurie? (Di lunedì 10 febbraio 2020) Diodato ha vinto il Festival di Sanremo 2020: a premiarlo nel voto finale soprattutto la Sala Stampa, che gli ha tributato il 58% dei suoi voti, mentre la Demoscopica gli ha dato il secondo posto e il Televoto il terzo. La media delle tre giurie ha portato al podio definitivo, con Diodato primo, Gabbani secondo, Pinguni Tattici Nucleari. Ma come ci si è arrivati? Ricapitoliamo il sistema di votazione Il Festival di Sanremo 2020 è stato caratterizzato da un sistema di votazione misto che nelle prime quattro serate ha lasciato la possibilità di piena espressione a tre delle quattro giurie chiamate a giudicare i 24 brani in gara. Nelle prime due serate, dedicate alla presentazione delle canzoni dei Big, ha votato la Giuria Demoscopica, nella terza gli orchestrali hanno valutato la preparazione dei duetti, mentre nella penultima serata hanno espresso le proprie preferenze i giornalisti ... blogo

FiorellaMannoia : Cosa stona a Sanremo | Left - trash_italiano : #Sanremo2020: Piero Pelù accusato di plagio durante la finale - CONFRONTO AUDIO - IlContiAndrea : Il vincitore #Diodato: “Dedico il premio alla mia città, Taranto, e a chi lotta contro situazioni insostenibili” e… -