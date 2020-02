Sanremo 2020, bomba di Simona Ventura: “Hanno boicottato la mia presenza” (Di lunedì 10 febbraio 2020) ‘Super Simo’ lancia la bomba nel suo programma E’ una Simona Ventura senza peli sulla lingua (come sempre del resto) quella che oggi all’interno del suo programma ‘La Domenica Ventura’ ha lanciato una bomba televisiva che non è certo passata inosservata. Pare infatti che la nota conduttrice piemontese avrebbe dovuto far parte delle dieci donne che nel Festival di Sanremo hanno affiancato Amadeus nel condurre la nota kermesse musicale. Questo Festival ha raggiunto picchi di ascolto altissimi (con risultati in termini di auditel e share mai raggiunti negli ultimi 15 anni, visto che la serata finale di ieri ha raggiunto il 70% di ascolti) e l’ex moglie di Stefano Bettarini ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa solo ora. Lo sfogo di Simona Ventura contro il Festival di Sanremo Simona Ventura non ha nascosto il suo rammarico, visto che ha dichiarato che qualcuno avrebbe ... kontrokultura

