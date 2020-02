Sanders tenta l’affondo nel New Hampshire: «Siamo i migliori per sconfiggere Trump» (Di martedì 11 febbraio 2020) Per la prima volta Bernie Sanders ha superato Joe Biden in un sondaggio a livello nazionale. È successo in New Hampshire, alla vigilia delle primarie del Partito Democratico che si terranno in questo Stato. Tutto in vista delle elezioni presidenziali Usa del 2020. 25% contro 17%, almeno secondo le rilevazioni della Quinnipiac University. Terzo, con il 15%, l’ex sindaco di New York Michael Bloomberg. Solo quinto, con il 10%, il protagonista delle primarie in Iowa, Pete Buttigieg. Sanders ha anche rilasciato diverse dichiarazioni, in cui ha attaccato proprio Buttigieg: «Noi Siamo i migliori per sconfiggere Donald Trump, grazie alla natura della nostra campagna e il sostegno diffuso di una rete di piccoli finanziatori, a differenza dei miei avversari. Io non ricevo contributi dai Ceo di case farmaceutiche o da tycoon di Wall Street». Leggi anche: Primarie Usa, «Yes, ... open.online

