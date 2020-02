San Valentino alla Reggia di Caserta: tutti i dettagli (Di lunedì 10 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Atmosfera romantica e sognante venerdì 14 febbraio alla Reggia di Caserta, con un programma ricco di iniziative per trascorrere una giornata con la persona amata in uno dei luoghi più belli al mondo. Esclusivamente prenotandosi online attraverso il link https://sanValentinoallaReggia.eventbrite.it, sarà possibile acquistare il biglietto 2×1 che consentirà l’ingresso agli Appartamenti storici, al Parco e al Giardino inglese al costo di 14 euro a coppia. Grazie alla collaborazione degli Amici della Reggia e alla disponibilità dei concessionari dei servizi aggiuntivi, poi, il Complesso vanvitelliano proporrà ai suoi visitatori un giorno davvero speciale. Gli allievi del “Laboratorio Teatro Classico” del liceo Manzoni di Caserta, grazie alla supervisione del professore Massimo Santoro, leggeranno nella suggestiva cornice della ... anteprima24

