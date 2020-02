San Valentino 2020, regali sotto i 50 euro per lui (Di lunedì 10 febbraio 2020) San Valentino 2020 si avvicina, così come il desiderio di trascorrere una serata romantica con il proprio partner. Eppure le risorse scarseggiano, i ristoranti migliori sono già tutti al completo, e il partner si aspetta comunque una grande sorpresa. Inoltre, c’è la solita indecisione da regalo: gioielli e viaggi sono ormai scontati, e non parliamo nemmeno dei soliti cioccolatini, il classico cliché. Perché accontentarsi della solita scatola di cioccolatini o di un mazzo di fiori quando si può essere originali e regalare qualcosa che la persona amata potrà apprezzare ogni giorno? Senza spendere troppo perché nella festa degli innamorati, si sa, conta più il pensiero che il regalo materiale. Allora perché non scegliere un regalo che esprima la nostra passione ma che sia leggero per il portafoglio? Abbiamo scelto i migliori regali di San Valentino 2020 per lui che costano meno di 50 euro. ... gqitalia

vogue_italia : La nuova collezione di @intimissimi per San Valentino ?? con la splendida @BruMarquezine - GioPanariello : Amici! Visto l’amore che ci diamo ogni volta che ne abbiamo l’occasione, come non passare insieme San Valentino?!… - Andrea29520036 : RT @SaedaVecchietti: In attesa dei prossimi video con squirt, sul mio ?? -