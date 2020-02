Samte, riesplode la protesta: assemblea permanente in via Mazzoni (Di lunedì 10 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – assemblea permanente dei dipendenti della Samte. I lavoratori lamentano il mancato pagamento di nove mensilità nonché l’assenza di qualsivoglia iniziativa volta ad applicare gli accordi sottoscritti già oltre un mese fa allorché la Samte fu dichiarata ufficialmente chiusa dalla Provincia di Benevento. I contratti di solidarietà che avrebbero dovuto scattare per consentire ai lavoratori di poter ricevere almeno uno stipendio ridotto non sono stati applicati. I lavoratori hanno così deciso di manifestare nella sede della società in via Mazzoni. E stata reclamata la presenza dell’amministratore della società, Carmine Agostinelli, per un confronto, ma non è stato possibile. Agostinelli infatti non è in sede. I lavoratori ritengono che in cassa ci sarebbero risorse finanziarie per pagare il dovuto ai lavoratori, ma, secondo altre ... anteprima24

ottopagine : Stipendi non pagati, riesplode la protesta lavoratori Samte #Benevento -