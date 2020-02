Samsung Galaxy Z Flip: prezzo, scheda tecnica e uscita in Italia (Di lunedì 10 febbraio 2020) Gli Oscar 2020 hanno consacrato Parasite e Samsung Galaxy Z Flip nella storia degli Academy Award. Ma al di là del risultato storico del film sul palco di Los Angeles, un altro pezzo di Corea ha compiuto una piccola rivoluzione durante l’intervallo pubblicitario: negli Stati Uniti, Samsung ha mandato in onda uno spot che pubblicizzava un telefono non ancora presentato sul mercato. Si tratta di Samsung Galaxy Z Flip, il secondo smartphone pieghevole della storia del brand coreano, che si è mostrato prima ancora della presentazione, prevista per l’11 febbraio. https://twitter.com/reckless/status/1226678928120655872Ma se Samsung ha svelato il design del suo telefono all’interno della pubblicità, al resto ci ha pensato Caviar, l’azienda russa specializzata nei gadget di lusso, che per cavalcare l’onda lunga degli Oscar, ha lanciato ... gqitalia

