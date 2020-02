Salvatore Barbaro fu vittima innocente di camorra, i familiari potranno essere risarciti (Di lunedì 10 febbraio 2020) Il tribunale civile di Napoli ha riconosciuto il diritto di Giovanna Scudo a ottenere l'indennizzo previsto dallo Stato per le vittime innocenti di mafia; la donna è la madre di Salvatore Barbaro, ucciso dalla camorra in un agguato nel 2009 per uno scambio di persona. Lo status era stato rifiutato due volte dal ministero dell'Interno. fanpage

Ercolano - inaugurato Largo Salvatore Barbaro : a 10 anni dall’omicidio : Tempo di lettura: 1 minutoErcolano (Na) – Ad Ercolano il piazzale di via Mare si chiamerà ufficialmente Largo Salvatore Barbaro. A dare l’ufficialità nella giornata di ieri è lo stesso sindaco del comune vesuviano Ciro Buonajuto. Dopo aver già preannunciato, nel corso della giornata della memoria a 10 anni dall’omicidio, la volontà del comune di rinominare il piazzale dove venne tragicamente ammazzato il giovane innocente Salvatore Barbaro. ...

Notiziedi_it : Ucciso per errore dalla camorra, riconosciuti i benefici alla famiglia di Salvatore Barbaro - barbaro_simone : RT @vditrapani: 'Ti rompo il c..o'. Tra poco, a nome di @FnsiSocial e @USIGRai, al Tribunale di #Siracusa al fianco di @paoloborrometi che… -