Salerno ignora le Foibe, l’accusa del consigliere comunale Celano (Di lunedì 10 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – Il consigliere comunale di Forza Italia, Roberto Celano, in una nota ha criticato l’Amministrazione comunale di Salerno che, se da un lato ha per settimane, nei vari Istituti scolastici, promosso iniziative per la commemorazione delle vittime della Shoah, una delle pagine più sconvolgenti e vergognose della storia del 900, allo stesso tempo non ha profuso impegno per celebrare il Giorno del Ricordo. “L’amministrazione progressista salernitana non ha ritenuto di commemorare e ricordare migliaia di italiani trucidati neppure con l’apposizione di un drappo nero innanzi al Comune, come condivisibilmente proposto dal collega Cammarota – ha scritto Celano nella sua nota – Oggi, nel giorno del Ricordo, il vice Sindaco Eva Avossa impegnata presso il teatro Augusteo ad introdurre, in rappresentanza ... anteprima24

annascibs : Ma parliamo di bae che ignora le mie particolari attenzioni PER GUARDARE L’ESIBIZIONE DI SABRINA SALERNO -