Salerno, arrestato spacciatore a Pastena: aveva la droga nascosta nel porta occhiali (Di lunedì 10 febbraio 2020) Un uomo di 37 anni, con precedenti penali per spaccio e per reati contro la persona e il patrimonio, è stato arrestato dai poliziotti a Pastena, nella zona orientale di Salerno: in un porta occhiali aveva 14 involucri di hashish, per circa 20 grammi complessivi. In attesa del processo per direttissima è stato sottoposto ai domiciliari. fanpage

mattinodinapoli : Venti grammi di hashish nel giubbino, 37enne arrestato a Salerno - ottopagine : Nascondeva la droga in un portaocchiali nel giubbino:arrestato #Salerno - salernopost : Un pusher 37enne è stato bloccato nella zona di Pastena dal personale dell’Ufficio Prevenzione Generale della quest… -