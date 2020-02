Russia, sino a 18 anni in carcere duro per tentato colpo di stato (Di martedì 11 febbraio 2020) L'articolo Russia, sino a 18 anni in carcere duro per tentato colpo di stato proviene da ILFOGLIETTONE.IT. ilfogliettone

Affaritaliani : Russia, sino a 18 anni in carcere duro per tentato colpo di stato - Ultron65 : RT @agenzia_nova: Difesa: #Russia e #India hanno firmato un accordo che estende la produzione autorizzata di carri armati T-90 sino al 2028… -