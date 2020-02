Rugby, Sei Nazioni 2020: i convocati dell’Italia per il raduno di Roma, 19 azzurri verso la sfida alla Scozia (Di lunedì 10 febbraio 2020) La Nazionale Italiana di Rugby è tornata a casa dopo la sconfitta contro la Francia maturata ieri a Parigi. Gli azzurri si sono difesi nel secondo incontro del Sei Nazioni 2020 e ora il mirino è già puntato verso il match contro la Scozia, in programma sabato 22 febbraio alle ore 15.15 presso lo Stadio Olimpico di Roma. Un gruppo di 19 giocatori si ritroverà venerdì 14 febbraio nella capitale proprio per preparare la prima partita casalinga della stagione, il giorno successivo verrà comunicata la lista completa dei giocatori che domenica 16 febbraio raggiungeranno il gruppo azzurro a Roma. Di seguito i convocati dell’Italia per il raduno di Roma. convocati ITALIA Rugby, raduno A Roma: Piloni Danilo FISCHETTI (Zebre Rugby Club, 2 caps)* Andrea LOVOTTI (Zebre Rugby Club, 42 caps)* Marco RICCIONI (Benetton Rugby, 9 caps)* Giosuè ZILOCCHI (Zebre Rugby Club, 4 ... oasport

