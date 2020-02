Romina Power senza veli, le parti intime coperte solo da una mano: l’immagine amarcord fa il giro del web (foto) (Di lunedì 10 febbraio 2020) Nonostante i suoi 68 anni, la cantante statunitense è considerata dai suoi fan una bellezza rara. Di Romina Power se ne parla praticamente da sempre ed oltre che per il suo talento, anche per il notp triangolo amoroso con Carrisi e la Lecciso. Come tutti sappiamo, Romina e Albano sono stati legati per oltre 30 anni e dopo una lunga ‘pausa di riflessione’ è tornata a cantare con lui. L’ultima esibizione risale a pochi giorni fa al Festival di Sanremo dove ovviamente non sono mancate le polemiche. Di solito siamo abituati a vedere l’artista sempre vestita in modo elegante e mai volgare. Grazie ad una fanpage dedicata a Romina però abbiamo trovato un’immagine della donna completamente diversa dal solito che ha lasciato tutti senza parole. Romina Power senza veli in uno scatto amarcord Una fan page dedicata a Romina Power ha diffuso sul web una foto che la ritrae ... kontrokultura

Raiofficialnews : Con oltre 617mila visualizzazioni, la prima serata di #Sanremo2020 è l’evento più visto in diretta streaming. Il pi… - KontroKulturaa : Romina Power senza veli, le parti intime coperte solo da una mano: l'immagine amarcord fa il giro del web (foto) - - radio41it : -