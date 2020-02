Roma, trascina la moglie verso la finestra e urla “Mo te butto de sotto”: figlio corre dalla nonna e chiama la Polizia (Di lunedì 10 febbraio 2020) “Mo te butto de sotto!” questo urlava alla moglie mentre la trascinava verso la finestra. Il figlio però è riuscito a scappare dalla nonna e chiamare la Polizia di Stato: in manette un 44enne Romano.A chiamare la Polizia di Stato un coraggioso minorenne che, quando alle prime ore del mattino il padre ha minacciato la madre di gettarla dalla finestra del settimo piano della loro abitazione, è corso, scalzo e ancora in pigiama, dalla nonna che abita a 100 metri ed insieme a lei ha telefonato al NUE.Immediatamente sono arrivate due Volanti ed una pattuglia del commissariato Aurelio che hanno trovato G.L. in escandescenza ed in evidente stato di ebbrezza. La donna, che era riuscita a divincolarsi dalla presa del marito e a rifugiarsi dalla madre, ha raccontato agli agenti che il 44enne era rientrato alle 6 del mattino ed aveva subito iniziato ad insultarla e a prenderla a pugni, fino a ... italiasera

