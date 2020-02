?Roma, cinesi aggrediti in strada da ragazzini: «Andate via, avete il coronavirus» (Di lunedì 10 febbraio 2020) Una gruppo di cinesi (tra questi anche minorenni) aggrediti verbalmente in strada da tre giovanissimi. Un'aggressione registrata domenica scorsa a Roma, nella zona di Don Bosco, in piazza dei... ilmessaggero

Corriere : Era falsa la notizia della sassaiola anti- cinesi: denunciato un prof - eziomauro : Frosinone, sassaiola contro gli studenti cinesi dell'Accademia. Zingaretti: 'Senza parole' - SkyTG24 : Coronavirus: a Frosinone sassi contro studenti cinesi -