Roma Bologna: Cristante e Veretout sono costantemente marcati (Di lunedì 10 febbraio 2020) In Roma-Bologna, Cristante e Veretout erano costantemente marcati. Gran lavoro nel pressing da parte dei giocatori di Mihajlovic Il pressing ultra offensivo del Bologna ha messo in grossa difficoltà la Roma di Fonseca. I giallorossi, schierati con il 4231, non riuscivano a uscire da dietro in modo pulito. Merito di un avversario che ha aggredito costantemente. Le difficoltà della Roma si riassumono in Cristante e Veretout. Il doppio mediano giallorosso ha sofferto una marcatura continua, con i padroni di casa che erano costretti ad allargare il gioco. Un esempio nella slide sopra: Soriano segue Cristante, mentre Svanberg accorcia su Veretout. Pau Lopez ha spesso dovuto ricorrere al lancio lung Leggi su Calcionews24.com calcionews24

goal : Serie A table ???? Inter - 54 Juventus - 54 Lazio - 53 Atalanta - 42 Roma - 39 Verona - 34 Bologna - 33 Cagliari -… - socios : ?? Nelle prossime ore sorprenderemo un tifoso dell'AS Roma con 2 biglietti VIP per la partita di domani contro il Bo… - HuffPostItalia : La scissione delle Sardine. Il movimento di Roma si stacca da Bologna: 'Santori&Co non sono più un riferimento' -