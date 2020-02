Ritorno alle origini per il M5s | torna di moda la moneta fiscale

Crisi Juventus - Repubblica : “cresce il partito segreto per il Ritorno di Allegri” : La Crisi della Juventus non manca di certo sui giornali di oggi. Repubblica se ne occupa con un articolo di Emanuele Gamba così intitolato: “Juve, processo a Sarri. Cresce il partito segreto per il ritorno di Allegri”. Ecco cosa scrive: Gli juventini sono divisi in tre correnti: quelli che ce l’hanno con Sarri, quelli che ce l’hanno con Paratici e quelli che ce l’hanno con tutti e due, mentre si va formando una vasta schiera di nostalgici di ...

Friends | l’atteso Ritorno televisivo sembra ormai alle porte : La notizia arriva direttamente dalle pagine di Deadline, uno dei più autorevoli magazine americani: lo speciale di Friends, di cui si parla ormai da diversi mesi, pare diventerà realtà. L’approdo è previsto sulla nuova piattaforma Hbo Max (quindi da noi su Sky). Se ne parla ormai da mesi, ma l’ufficialità (se così si può dire) […] L'articolo Friends | l’atteso ritorno televisivo sembra ormai alle porte proviene da www.meteoweek.com.

Alcott - trionfo del denim e Ritorno alle origini nella nuova collezione : E’ arrivata la nuova collezione spring/summer 2020 firmata Alcott: #ThisIsAlcott è un ritorno alle origini, un mix vincente di colori, sorrisi e atmosfere, in arrivo direttamente dalle spiagge della California. Protagonista indiscusso il denim: dal jeans ecosostenibile, parte della nuova linea green Enjoy Life, ai giubbini over per lui e lei, le camicie nei toni dell’azzurro e dell’indaco si uniscono a slack basic e gonne in ...

Coronavirus - Luca Zaia guida le regioni del Nord : "Bimbi di Ritorno dalla Cina 14 giorni lontani dalle scuole" : In quarantena i bimbi in arrivo dalla Cina e a rischio Coronavirus. È la richiesta di Luca Zaia, governatore del Veneto, e dei suoi colleghi di Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. Il leghista ha anticipato al TgR veneto la lettera che le quattro regioni del Nord intendono inviare

Falle nei controlli - il racconto di un ingegnere italiano di Ritorno dalla Cina : L'ingegner Andreozzi ha potuto verificare in prima persona tutti i limiti nei controlli preventivi alle frontiere: "Per scrupolo mi sono messo in quarantena da solo" Coronavirus focus Federico Garau ?

Sono le Venti (Nove) - dal Ritorno dei vitalizi ai senatori alle previsioni errate degli economisti : rivedi la puntata del programma di Peter Gomez : Il ritorno dei vitalizi ai senatori, con la commissione composta da politici che beneficerebbero del dietrofront e che ha già pronta la delibera per ripristinare l’assegno. Ma anche i casi delle previsioni errate degli economisti, con un’intervista a Giulio Sapelli, fino alle proteste in Libano, con due servizi da Beirut. rivedi la nona puntata di Sono le Venti, la nuova striscia di informazione in onda sul Nove condotta da Peter ...

Benevento 5 - arriva la LuPe Pompei : Ritorno al PalaTedeschi nel ricordo di Gaetano Allegretti : Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Sarà la straordinaria cornice del PalaTedeschi ad ospitare domani sera (ore 21) la gara Benevento 5–LuPe Pompei, valida come 17esima giornata del torneo di C1 con i giallorossi chiamati al successo per restare agganciati al treno playoff. Per il sodalizio sannita si tratta di un vero e proprio ritorno a casa essendo stato l’impianto di via Rivellini la sede delle gare interne fino a quando ...

Calciomercato Napoli - Callejon verso l’addio : Ritorno all’Espanyol? : Calciomercato Napoli, Callejon potrebbe lasciare subito la squadra di Gattuso già a gennaio: possibile ritornoo all’Espanyol Il Napoli si prepara all’arrivo di Matteo Politano: l’esterno romano è un vecchio pupillo della dirigenza dei partenopei, e firmerà con gli azzurri dopo le visite mediche. Secondo quanto riportato da Tuttosport, potrebbe fargli spazio Josè Maria Callejon. L’esterno spagnolo, infatti, potrebbe ...

Meteo 7 Giorni : dalle PERTURBAZIONI al Ritorno del FORTE ANTICICLONE : Meteo SINO AL 1° FEBBRAIO 2020, ANALISI E PREVISIONE Si vanno ridimensionando gli effetti della debole perturbazione sopraggiunta sull'Italia, con l'ANTICICLONE che ha lasciato ad una modesta configurazione ciclonica. Correnti umide oceaniche continuano ad affluire sull'Italia, determinando spiccata variabilità, in attesa di nuovi impulsi perturbati. In questa fase il flusso atlantico si manterrà infatti per alcuni Giorni più ...

Vanessa Ferrari e il conto alla rovescia : “Il mio sogno? Una medaglia alle Olimpiadi”. Tra un mese il Ritorno in gara : Vanessa Ferrari è ufficialmente pronta per tornare in gara: l’appuntamento sarà a Melbourne (Australia) dove nel weekend del 20-23 febbraio andrà in scena una tappa della Coppa del Mondo di ginnastica artistica. La bresciana sta partecipando a questo circuito internazionale con l’obiettivo di conquistare la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, in palio un pass per attrezzo e la nostra portacolori è in piena lotta al corpo ...

‘Falò di Sant’Antuono’ a contrada Pantano : un Ritorno alle vecchie tradizioni : Tempo di lettura: 2 minutiNella serata del 17 gennaio, l’associazione di quartiere contrada Pantano, “La voce delle donne” ha organizzato per la seconda volta il falò di Sant’ Antuono. Si sono radunati all’ingresso della contrada, e dopo l’arrivo dei partecipanti si è acceso il fuoco. “Anche quest’anno– ha dichiarato la presidente Velardi- abbiamo voluto far rivivere una vecchia tradizione ...

Incidente per Andrea Damante al Ritorno dalle Bahamas : "Ho perso il portafogli" - : Luana Rosato Infelice rientro di Andrea Damante dalle Bahamas, dove ha trascorso giorni di relax con la fidanzata Claudia Coppola: "Ho perso il portafogli" La vacanza di Andrea Damante alle Bahamas si è conclusa con uno spiacevole Incidente che il dj veronese ha raccontato ai suoi follower su Instagram: ha perso il portafogli. Dopo giorni di relax vissuti insieme alla sua nuova fidanzata Claudia Coppola, che ha presentato ...

Allegri Milan : un clamoroso Ritorno - ma a una sola condizione! : Allegri Milan: un clamoroso ritorno, ma a una sola condizione come annunciato in esclusiva dall’ex difensore Massimo Brambati. Appena 2 punti nelle ultime tre partite di campionato e dodicesimo posto in classifica: il Milan continua a deludere e, a questo punto, non è assolutamente da escludere l’ennesima rivoluzione. Attenzione, soprattutto, alla posizione del tecnico Pioli […] L'articolo Allegri Milan: un clamoroso ritorno, ...

Allegri vicino al Ritorno in panchina : lo attende una Big! : Allegri vicino al ritorno in panchina: lo attende una Big e la fumata bianca tra le parti potrebbe arrivare prima del previsto. Recentemente è stato accostato con insistenza alla panchina del Tottenham per la sostituzione di Pochettino, ma alla fine il futuro di Massimiliano Allegri potrebbe essere targato Francia. L’ex allenatore della Juventus, infatti, è […] L'articolo Allegri vicino al ritorno in panchina: lo attende una Big! ...