Rio Ferdinand rivela: “Dopo la morte della mia prima moglie bevevo ogni notte” (Di lunedì 10 febbraio 2020) Ospite della BBC insieme a Kate Wright per presentare un documentario sulla sua famiglia, l'ex difensore dello United e della Nazionale inglese è tornato a parlare del difficile periodo dopo la morte della prima moglie: "bevevo quasi ogni notte dopo che i bambini erano andati a letto. Pensavo che loro non se ne accorgessero e che non sarei mai più stato felice. Ero molto giù, poi l’arrivo di Kate mi ha dato una mano: è stata la svolta". fanpage

