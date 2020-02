Rilasciate Zaky. Amnesty: "L'Italia lo pretenda. La lezione di Regeni non è servita" (Di lunedì 10 febbraio 2020) “L’Italia ha il dovere di proteggere Patrick. Rischia una detenzione lunga, maltrattamenti e torture”. Sono rivolte al governo di Roma le parole di Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia. All’esecutivo chiede non un impegno generico, non un interesse di facciata, ma azioni concrete a tutela dello studente egiziano che frequentava un master a Bologna e che è stato bloccato di ritorno nel suo Paese. ”È necessario che il Governo si rivolga al Cairo con un obiettivo. Che chieda il rilascio di Patrick Zaky. La sua azione può essere determinante per dare una svolta a questa vicenda”, dice Noury ad HuffPost.Il suo arresto è avvenuto pochi giorni dopo l’anniversario dell’omicidio di Regeni: “I suoi aguzzini sono gli stessi di Giulio”, ha detto a Repubblica l’ avvocato Mohamed Lofty, ... huffingtonpost

