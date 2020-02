Riki, da Amici a Sanremo 2020: com’è cambiato nel corso degli anni? (Di lunedì 10 febbraio 2020) Lo abbiamo visto durante l’ultima edizione del Festival di Sanremo, dove si è esibito con la sua canzone Lo sappiamo entrambi, ma in molti ancora ricordano Riki quando ancora partecipava come concorrente alla sedicesima edizione di Amici. Nel programma di Maria De Filippi il giovane cantante di Segrate arrivò infatti secondo nella sfida finale, riuscendo comunque ad entrare di prepotenza nel mondo discografico italiano. Ma com’è cambiato Riki in questi ultimi anni e com’era prima di salire alla ribalta? Com’è cambiato Riki? Nato a Segrate nel 1992, Riki – alias Riccardo Marcuzzo – ha sempre mostrato una spiccata passione per la musica e la recitazione, tanto da partecipare ai casting di Amici portando un brano scritto da lui stesso e intitolato Una calza sì una calza no. Nel corso del programma finisce nella squadra capitana da Elisa e soltanto un ... notizie

sdcworld : @Dabudidabuda2 Rispetto quello che pensi tu ma la maggior parte delle volte è sempre Facchinetti a scrivere queste… - mao59 : RT @gayit: Riki, insulti omofobi a Davide Misiano: 'Sei una ch*cca frustrata' -