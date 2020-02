Riki accusato di omofobia: “Ha insultato il prof di Latino perché ha criticato la sua canzone” (Di lunedì 10 febbraio 2020) Qualche giorno fa il prof di Latino di All Together Now, Davide Misiano, in un articolo su All Music Italia ha criticato il testo della canzone sanremese di Riki. Il prof ha eletto Lo Sappiamo Entrambi a peggior testo di questa edizione del Festival di Sanremo. Queste sono le parole scritte da Misiano: “perché già l’incipit è faticoso, ma quando arriviamo a “Parole che inciampano / Le sprechiamo in silenzi sfogandole addosso / e poi sul telefono / Trattieni i respiri e li aggiusti in un fiato / Ti diverti e ti annoi / Da adesso in poi non darmi mai e non darlo mai per scontato” abbiamo smarrito i soggetti e abbiamo capito meno del monologo della Leotta. Quindi tracciamo tutto con penna rossa, suggerendo: ‘Trova pace, con la sintassi e con la vita’.” Il cantante arrivato ultimo a Sanremo non l’ha presa benissimo ed è sbottato sotto il post Instagram di Davide Misiano. Cosa avrà ... bitchyf

