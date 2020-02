Ricetta per le crepes: facili veloci e senza burro (Di lunedì 10 febbraio 2020) Le crepes sono uno di quei dolci sempre buoni e originali. Un evergreen della cucina, facilissime da preparare e con ingredienti reperibili in ogni tipo di negozio alimentare o al supermercato. Ecco come prepararle in pochissimi minuti! Ingredienti Farina: 250 gr Uova: 3 Latte: mezzo litro Sale: 1 pizzico Olio di semi di arachidi Preparazione Setacciate la farina in una ciotola e versateci lentamente il latte. Sbattete con una frusta in modo veloce e aggiungete un pizzico di sale. Rompete le uova, versate nel composto e continuate a mescolare. Lasciate riposare almeno per trenta minuti prima di cuocere: trascorso questo tempo ungete la padella con l’olio e quando sarà ben calda, versate il composto e distribuitelo in maniera uniforme su tutta la superficie della padella. Appena un lato sarà dorato, giratela e fate cuocere anche ... velvetgossip

