Ricerca, Sviluppo e innovazione: accordo Cnr-Intesa Sanpaolo per favorire gli investimenti delle Pmi (Di lunedì 10 febbraio 2020) Il Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), il maggior Ente pubblico di Ricerca italiano, a vocazione spiccatamente multidisciplinare, e Intesa Sanpaolo, primario gruppo bancario italiano, hanno siglato un accordo Quadro immediatamente operativo con l’obiettivo di sostenere le imprese nei loro processi di innovazione. Sottoscritto dal presidente del Cnr Massimo Inguscio e dal responsabile della Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, Stefano Barrese, l’accordo è destinato a sviluppare e intensificare ulteriormente i rapporti di collaborazione al fine di: favorire e stimolare la cooperazione tra i centri di eccellenza del Cnr e le imprese, consentendo a queste ultime l’accesso ai servizi offerti dal Cnr, anche mediante l’offerta da parte di Intesa Sanpaolo di prodotti di finanziamento e di servizi che possano contribuire a moltiplicare le occasioni di trasferimento ... meteoweb.eu

