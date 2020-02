“Repubblica”, colpo di scena Juventus: possibile ritorno di Allegri, il nuovo scenario! (Di lunedì 10 febbraio 2020) ritorno Allegri- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, e come evidenziato dai colleghi di “Repubblica“, la Juventus starebbe valutando la possibilità di riportare in bianconero Massimiliano Allegri. Un’ipotesi attualmente remota, ma che, come evidenziato dai colleghi del noto quotidiano, potrebbe entrare nel vivo qualora la situazione Sarri potesse complicarsi in maniera improvvisa e totale. Leggi anche: … L'articolo “Repubblica”, colpo di scena Juventus: possibile ritorno di Allegri, il nuovo scenario! proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro.... serieanews

repubblica : RT @RepubblicaTv: Rubano 70 smartphone e mille euro in un negozio nel Napoletano: il video del colpo - RepubblicaTv : Rubano 70 smartphone e mille euro in un negozio nel Napoletano: il video del colpo - napolista : Repubblica: Il #Napoli ha cambiato tutto, ma nulla è cambiato I difetti di costruzione che avevano fatto naufragar… -