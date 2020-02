“Repubblica”| Allegri Juventus, partito segreto per il clamoroso ritorno: le ultimissime (Di lunedì 10 febbraio 2020) Allegri Juventus- Secondo quanto riportato dai colleghi di “Repubblica” e come riportato da “TMW“, Andrea Agnelli potrebbe valutare la possibilità di richiamare Allegri alla guida della Juventus. Un nuovo matrimonio che potrebbe concretizzarsi solamente in caso di tracollo totale di Maurizio Sarri. Ora come ora, però, non ci sarebbe particolari conferme. Questo ciò che evidenzia l’odierna edizione del noto quotidiano: “In ogni caso, una carta da giocare Agnelli ce l’ha ed è Allegri, sotto contratto fino a giugno: finora ha respinto ogni offerta, mantenendo il proposito di tornare in panchina soltanto nella prossima stagione, ma se lo richiamasse la Juve la questione sarebbe diversa, se non altro perché ne è ancora un dipendente”. Allegri Juventus, ecco perchè il tecnico potrebbe tornare in bianconero Perchè Allegri potrebbe tornare davvero alla ... juvedipendenza

