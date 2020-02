Renzi chiama a raccolta i suoi e sfida il governo (che al Senato rischia grosso) (Di lunedì 10 febbraio 2020) La partita della prescrizione si risolverà in Aula con un emendamento al Milleproroghe. Matteo Renzi lancia la sfida al governo e al premier Giuseppe Conte. Prescrizione, Matteo Renzi passa al contrattacco. Il leader di Italia Viva ha intuito che il premier Conte non è intenzionato a trattare ad oltranza ed è pronto a sfidarlo in Aula, alla prova del voto. Per questo motivo l’ex Pd ha deciso di convocare tutti i suoi parlamentari nella giornata di lunedì, anticipando di qualche giorno il consueto vertice che di solito ha luogo a metà settimana. Renzi chiama a raccolti i parlamentari di Italia Viva La sensazione è che Renzi voglia capire fino a che punto può spingersi. Probabilmente dirà ai suoi che le altre forze di maggioranza, Partito democratico in primis, sono intenzionate a farli fuori dal governo. Per dovere di cronaca si dovrebbe ricordare in verità che nessuno li ... newsmondo

