“Renzi boy scout di Licio Gelli”: ora Piero Pelù risarcisce l’ex premier con 20mila euro (Di lunedì 10 febbraio 2020) Secondo il Corriere della sera, poco prima di salire sul palco di Sanremo 2020, Piero Pelù avrebbe risarcito Matteo Renzi con 20mila euro più scuse, per via di accuse che gli aveva rivolto nel 2014 dal palco del Concertone del Primo Maggio, a Roma. Allora l'ex premier aveva lasciato correre, ma negli anni ha stilato una lista di tutti coloro che lo avrebbero diffamato nel corso della sua carriera politica, per poi far scattare una raffica di querele. fanpage

Corriere : «Renzi boy scout di Gelli». Piero Pelù paga 20 mila euro all’ex premier e chiede scusa - fanpage : 20mila euro più scuse prima di #Sanremo70: è successo tra Piero Pelù e Matteo Renzi - MariMario1 : RT @Libero_official: Subito dopo il termine di #Sanremo2020, la stangata per Piero Pelù: condannato a risarcire Matteo Renzi per averlo def… -