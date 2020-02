Regionarie, M5S in disgrazia: arriva la proroga sospetta (Di lunedì 10 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutidi Marina Cappitti Doveva scadere oggi ed invece è stato prorogato di tre giorni il termine per presentare la propria candidatura come consigliere regionale del Movimento Cinque Stelle. La mail a firma del team Rousseau è arrivata poco fa a tutti i grillini. “Per venire incontro alle esigenze di tanti che ci hanno scritto in questi giorni per chiedere una proroga delle candidature a causa di una difficoltà nel reperire i certificati richiesti” la motivazione con cui è stata spostata la data ultima per candidarsi per le Regionarie di Campania, Liguria, Marche, Puglia e Toscana a giovedì 13 febbraio entro le ore 12. Una proroga che in realtà si vocifera nel Movimento ha a che fare con il caos interno sulle alleanze, non pochi i malumori e dissidi. Stamattina è saltato anche il tavolo tra Vito Crimi e i parlamentari campani. Sono poche a quanto trapela ... anteprima24

