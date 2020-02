Reggio Emilia: tenta di soffocare la moglie, il figlio 14enne la salva (Di lunedì 10 febbraio 2020) Un 14enne ha salvato la madre dalla furia del padre che tentava di soffocarla dopo averla aggredita in casa. La storia arriva da Bibbiano (Reggio Emilia) e risalirebbe allo scorso gennaio ma soltanto adesso, scattata la misura cautelare nei confronti dell’uomo (un 45enne), è stata resa nota. salva la madre dalla furia del padre Un 45enne della provincia di Reggio Emilia sarebbe finito in manette con l’accusa di tentato omicidio ai danni della moglie. Il caso, secondo quanto riportano i quotidiani locali, arriva da Bibbiano dove il coraggio del figlio 14enne avrebbe fatto la differenza in un contesto pronto a sfociare in tragedia. Si tratterebbe del figlio della coppia che, resosi conto del dramma che si stava consumando tra le mura domestiche, avrebbe allertato i carabinieri permettendo alla madre di salvarsi. Il minorenne avrebbe intuito il tenore di quanto si stava ... thesocialpost

MediasetTgcom24 : Reggio Emilia, cerca di soffocare la moglie ma il figlio 14enne chiama i carabinieri: arrestato #bibbiano… - OfficialSSLazio : ?? #LaPrimaSquadraDellaCapitale è arrivata a Reggio Emilia: ora il trasferimento in pullman a Parma! #ParmaLazio ?? - FiorellaMannoia : UNA. NESSUNA. CENTOMILA. il concerto Sabato 19 settembre alla RCFArena Reggio Emilia (Campovolo) prevendita qui… -