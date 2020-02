Red Dead Online: gli hacker creano scompiglio nel gioco con uno scheletro a due teste (Di lunedì 10 febbraio 2020) E' ormai un dato di fatto che gli hacker rovinano l'esperienza di gioco Online degli altri giocatori. Tuttavia un ultimo hack scovato in Red Dead Online risulta essere bizzarro e allo stesso tempo simpatico.Alcuni giocatori hanno documentato il fatto attraverso Reddit il fatto: mentre si cammina per le strade polverose di Red Dead Online, improvvisamente vengono aggrediti da uno scheletro con due teste, spaventandoli a morte. Essendo scheletri non è verificato se con un colpo di fucile in testa fa danno o meno, ma a quanto pare sembrano invincibili. Questa situazione sembra essere presente anche su PlayStation 4 ma non ci sono ulteriori dettagli a riguardo. "Sono stato piuttosto malato negli ultimi giorni e non ho dormito molto, ma sono sicuro di essere stato attaccato da uno scheletro a due teste a Grizzlies West, appena ad ovest di Cattail Pond", dice un utente. "Stavo usando il mio ... eurogamer

