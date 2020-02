Razzismo a Palermo, 20enne accerchiato e picchiato da adolescenti: “Negro di m… vai via” (Di lunedì 10 febbraio 2020) Un ventenne palermitano originario del Senegal è stato aggredito la notte tra sabato e domenica da un gruppo di adolescenti. Gli hanno dato un pugno in faccia gridando "negro di m..., vai via da qui”. Il racconto dell'episodio su Facebook. La mamma: “Perché tutto questo odio solo per il colore della pelle?”. fanpage

giornalettismo : 'Vai via da qua, neg*o di mer*a'. Poi i pugni, gli schiaffi e i calci da parte di un gruppo di adolescenti. Vittim… - RaiNews : Un ventenne originario del Senegal è stato aggredito a Palermo da un gruppo di adolescenti - GarneWrex : RT @giornalettismo: 'Vai via da qua, neg*o di mer*a'. Poi i pugni, gli schiaffi e i calci da parte di un gruppo di adolescenti. Vittima de… -