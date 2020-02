Radicali: crisi per mancanza impianti, non per Malagrotta (Di lunedì 10 febbraio 2020) Roma – “Roma non e’ stata messa in crisi da chi ha chiuso Malagrotta, bensi’ da chi negli anni non ha saputo e voluto disegnare e realizzare un ciclo integrato dei rifiuti. Bisogna ricordare a Zaghis che la discarica della Valle Galeria arrivo’ a conclusione della sua vita dopo innumerevoli proroghe regionali. I fatti che, dopo decenni di attivita’, ne decretarono la chiusura furono due: la fine delle volumetrie disponibili e la procedura di infrazione 2011/4021. La contestazione della Commissione europea, poi arrivata a condanna dinnanzi alla Corte di giustizia, non riguardava Malagrotta in quanto tale, ma il modus operandi relativo allo smaltimento del cosiddetto ‘tal quale’, i rifiuti misti, in palese contrasto con la direttiva 1999/31 e comune anche ad altre discariche del Lazio.” “Oggi Roma vive un’enorme crisi ... romadailynews

