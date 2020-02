Quixa presenta linea smart per salute, sicurezza digitale e casa (Di lunedì 10 febbraio 2020) Roma, 10 feb. (Adnkronos) – Telefonia, Tv, informazione, delivery: gli abbonamenti mensili sono una tra le scelte più in voga tra gli italiani, per la comodità e anche per i costi contenuti. Quixa, la compagnia digitale del gruppo assicurativo Axa Italia, da sempre attenta alle nuove esigenze dei clienti, non è rimasta a guardare e ha creato Quixa smart, la nuova linea di soluzioni con servizi innovativi di protezione per la salute, la casa e la sicurezza digitale con in più la possibilità di testarli per un mese gratuitamente, pagare mensilmente e disdire in qualsiasi momento. Le tre soluzioni di cui si compone l’offerta sono acquistabili direttamente da smartphone, tramite pagamento mensile con carta di credito e garantiscono tutta la sicurezza e la trasparenza della tecnologia Blockchain.Tre i prodotti che compongono attualmente l’offerta, pensata per le ... calcioweb.eu

