Quintali di rifiuti nel bosco a Limbiate, rimossi dai volontari del Parco delle Groane. (Di lunedì 10 febbraio 2020) rifiuti di ogni genere abbandonati in mezzo al bosco del Parco delle Groane a Limbiate. Nel week-end appena terminato, circa 20 volontari del Parco delle Groane hanno portato a termine un intervento di pulizia straordinaria dell’area umida “Cava Carotta” di via Cisnara a Limbiate, non distante dal confine con Solaro. Si tratta di un’area già sottoposta in passato ad interventi di bonifica, dopo che per molti anni aveva ospitato un accampamento di nomadi, gran parte dei quali poi definitivamente trasferiti all’interno del Campo nomadi attrezzato della vicina via Lombra. su Il Notiziario. ilnotiziario

