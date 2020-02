Quell’emergenza migranti che ribolle in America (Di lunedì 10 febbraio 2020) Il triangolo nord del Centro America è scosso da una emergenza senza precedenti. Tra il 18 e il 27 gennaio, il Messico ha intercettato 2mila migranti provenienti da Guatemala, Honduras, El Salvador e Nicaragua. Questi Paesi, incluso il Messico, occupano dal settimo al decimo posto, fra i primi dieci al mondo da dove si originano movimenti di rifugiati e richiedenti asilo. E un esodo di massa da El Salvador, Guatemala e Honduras è stato classificato da rilevanti rapporti, come il Prevention Action Update, una delle principali minacce internazionali del 2020. Le cifre ufficiali, secondo l’alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e l’organizzazione per le migrazioni, riflettono un incremento dell’80% dal 2017 e del 400% dal 2014. Paesi da cui si parte per gli Stati Uniti, sono altresì luoghi di transito e destinazione. Nel 2019, le domande di accoglienza di centroAmericani ... it.insideover

Quell’emergenza migranti Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Quell’emergenza migranti