Quanto resiste il nuovo coronavirus nell’ambiente? “Infettivo sulle superfici fino a 9 giorni” (Di lunedì 10 febbraio 2020) Quanto resiste il nuovo coronavirus nell’ambiente? Sulla questione ha fatto chiarezza il virologo Roberto Burioni su Medical Facts, magazine online di informazione scientifica e debunking delle fake news. “Ovviamente non abbiamo dati relativi al virus cinese che sta causando un’epidemia: proprio a questo serve averlo isolato. Potremo adesso utilizzarlo per fare esperimenti che ci indicheranno con precisione la sua resistenza. Nel frattempo, però, sappiamo cosa fanno virus molto simili a questo, che peraltro sono quelli che ci procurano non di rado un raffreddore. Nulla ci garantisce che questo valga anche per quello nuovo, ma è un’assunzione ragionevole pensare che la situazione non possa essere estremamente diversa.” In dettaglio, l’esperto spiega: “In un lavoro appena uscito, colleghi tedeschi fanno il punto ricapitolando Quanto conosciuto: i coronavirus ... meteoweb.eu

