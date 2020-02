Psicologia, si insedia il consiglio nazionale: Cozzuto rappresenta la Campania (Di lunedì 10 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSi è insediato oggi a Roma il consiglio nazionale dell’Ordine degli Psicologi. In seguito al riconoscimento definitivo della Psicologia come professione sanitaria, la prima seduta si è svolta presso la sede del ministero della Salute. Al consiglio nazionale la Campania sarà rappresentata dal presidente dell’Ordine campano, Armando Cozzuto. “E’ un ruolo che porta con sé grandi responsabilità e che mi vedrà impegnato in prima linea per far valere sul piano nazionale le istanze provenienti dalle psicologhe e dagli psicologi campani. Il mio lavoro – sottolinea Cozzuto – sarà improntato alla trasparenza, alla tutela e allo sviluppo della professione, al fine di valorizzare l’impatto che il lavoro dello psicologo può avere in termini economici in una società sempre più competitiva. Affinché ciò sia possibile, occorre che il ... anteprima24

