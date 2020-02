Produzione iPhone al palo per il coronavirus, a rischio modello di marzo? (Di lunedì 10 febbraio 2020) Nessun ripartenza della Produzione degli iPhone in Cina, almeno nel grande stabilimento Foxconn, da sempre partner speciale di Apple e tutto a causa dell'epidemia di coronavirus che proprio dal paese asiatico è partito. La lunga pausa degli stabilimenti deputati alla Produzione di iPhone era partita a cavallo di fine gennaio, con la ricorrenza del Capodanno cinese appunto. Poi la prima diffusione del coronavirus aveva spinto i dirigenti dell'azienda a tenere chiusi i cancelli degli stabilimenti ancora per qualche giorno. Ebbene, stando a quanto trapelato via Bloomberg, la situazione è destinata a non ritornare alla normalità tanto presto. Come riporta anche iMore, proprio da parte della dirigenza Foxcoon sarebbe stata diramata una nota interna, via app aziendale, che invita i dipendenti a non tornare ancora a lavoro in questi giorni. I destinatari della speciale missiva sarebbero ... optimaitalia

