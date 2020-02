Primarie USA 2020: domani il voto in New Hampshire (Di lunedì 10 febbraio 2020) Le Primarie del partito democratico degli Stati Uniti d’America sono entrate nel vivo. domani spetta al New Hampshire, secondo Stato a votare dopo il caos in Iowa, dovuto al malfunzionamento dell’app con cui dovevano essere conteggiati i voti.Nell’Iowa, piccolo Stato del mid-west, ha inaspettatamente trionfato Pete Buttigieg. L’ex sindaco di South Bend ha ottenuto 14 delegati da portare alla Democratic National Convention di luglio, due in più del rivale progressista Bernie Sanders. Otto delegati per la senatrice del Massachusetts, Elizabeth Warren, solo sei per Joe Biden. L’ex vicepresidente di Barack Obama, grande favorito di queste Primarie, è uscito ridimensionato dalla competizione in Iowa. Un delegato per Amy Klobuchar, senatrice del Minnesota, che ha rispettato le aspettative posizionandosi di poco dietro ai candidati più blasonati.Prima ancora di conoscere i risultati esatti ... italiasera

ItaliaViva : #Prescrizione, Italia Viva sui territori e primarie dem USA: questo e molto altro nell'enews di oggi di… - you_trend : ???? L'attesa è finita: stanotte ci sono i #caucus dell'#Iowa, primo appuntamento delle primarie democratiche in #USA… - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone e @lorenzocast89. #Coronavirus.… -