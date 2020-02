PREVISIONI meteo per domani, martedì 11. Tempesta Ciara lambisce l'Italia (Di lunedì 10 febbraio 2020) Oltre mezza Europa è spazzata da condizioni di meteo avverso e tempestoso, per le conseguenze del Ciclone Ciara che ha impattato sull'Europa Settentrionale con venti da uragano e onde gigantesche. In alcune parti d'Europa è stata ribattezzata come la "Tempesta del secolo". Disagi davvero notevoli si sono avuti prima su Regno Unito e Scandinavia, con venti capaci di raggiungere picchi di raffica superiori ai 150/160 chilometri all'ora. La Tempesta distruttiva ha poi raggiunto anche le nazioni centrali europee, con danni ingenti specie tra Germania, Austria e Repubblica Ceca. L'Italia resta invece ai margini di questo maltempo così burrascoso, in quanto l'anticiclone continua a mantenersi ben solido alle basse latitudini mediterranee attenuando quindi il flusso delle correnti tempestose occidentali. La contrapposizione della profonda depressione europea con ... meteogiornale

