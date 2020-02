Prescrizione, Renzi all’attacco: “Pronti a sfiduciare Bonafede” (Di lunedì 10 febbraio 2020) Forse è prematuro dirlo ma, ad occhio e croce la situazione sembrerebbe precipitare di ora in ora. D’altra parte mai si era visto un Matteo Renzi così determinato nell’affermare le sue ragioni. Basti pensare che tra poche ore, proprio per approfondire le posizioni di Italia Viva in merito alla Prescrizione, ed alla tensioni creatisi nella maggioranza, Renzi ha chiamato tutti a raccolta a Palazzo Giustiniani. “Noi non molliamo nemmeno di un centimetro. Dicono che io mi fermo per aspettare le nomine. Si vede che non mi conoscono”, avverte l’ex segretario del Pd il quale, in caso di di richiesta del voto di fiducia per il proseguimento del governo, “Italia Viva rilancerà sulla mozione di sfiducia a Bonafede. La mozione verrà presentata al Senato dove Renzi è convinto di portare tutti i voti di Iv, tutti quelli delle opposizioni (difficile ipotizzare il ... italiasera

